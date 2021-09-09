Жители района «Стрелка» предлагают пожить руководству «КВС» без воды

Фото выложили в сеть

Сегодня, 9 августа, жительница Кировского района Саратова Илариона Чемпилска пожаловалась в одном из саратовских сообществ в соцсети на постоянные коммунальные аварии в районе «Стрелки».

Автор поста уточняет, что трубы регулярно дают течь на Луговой, Цветочной и Мельничной. Свои слова горожанка подкрепляет фото и видео.

Фото выложили в сеть

- Может, в преддверии выборов на нашу проблему обратят уже внимание? Письма были написаны везде и всем, получаем только отписки: «по Вашим адресам замена труб не предусмотрена». Тогда возникает вопрос: почему относительно новые дома (Цветочная 1, Луговая 100) были подключены к дырявым, ржавым и старым трубам? Почему не были проложены новые коммуникации к новым домам?

Горожанка просит ответственных, администрацию и надзорные органы обратить внимание на проблему.

- Так жить уже невозможно! У всех маленькие дети, пожилые люди, которым нужна вода постоянно, а не от случая к случаю, пока опять не потечёт на том же самом месте, и так опять по кругу! Порывы происходят бесконечно! - возмущена женщина.

Фото выложили в сеть

Комментаторы поддержали возмущение горожанки и также обозначили, что не только на «Стрелке», но и во всем городе регулярно происходят порывы и отключения. Валерия Волшебнова-Сафронова предложила радикальный метод решения проблемы:

- У нас тоже такой же веселенький дом. Предлагаю собраться и выкопать трубы у ответственных за это лиц, пусть так же поживут.

Напомним, сегодня утром «КВС» начали ремонтные работы на Цветочной. Закончить их обещают к 6 вечера.

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