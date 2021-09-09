Сотни домов в двух районах Саратова остались без холодной воды

Сегодня, 9 сентября, в двух районах Саратова отключили холодную воду. Это связано с работами «Концессий водоснабжения».

В Кировском районе для ремонта трубопровода на Цветочной, 1 примерно до 6 вечера ограничили водоснабжение в домах с 1-го до 11-й на этой улице, с 3-го по 11-й на Старополянской, а также 40/60, 100 и с 22-го по 38-й на Луговой.

А в Ленинском районе из-за аварии на Блинова, 18 отключили воду по следующим адресам:

- 1-ый пр. Строителей, 10, 12;

- Авиационная, 40, 42, 44;

- Антонова, 8,10,12;

- Блинова, 1, 2, 3, 4, 5;

- Гусельская, 6;

- Гусельский пер., 1, 2, 3, 4; Чкалова, 27;

- Лебедева-Кумача,55;

- Песочная, 1;

- Производственная, 7, 13, 44, 44Б;

- Рижская, 2а, 20, 20а, 20Б, 20в.

- Строителей пр., 20;

- Центральная;

- Черниговская, 31;

Также без воды остались частные дома на улицах: Клещевская, Авиационная, Овражная, Песочная, 2-я Песочная, Черниговская, Гусельская, Квартальная, Восточная, Гомельская, Тележная, Енисейская, Гусельский проезд, Чкалова, Прудная, Промышленная, Репина, Лебедева-Кумача, Рижская, Производственная, Центральная.

По этому отключению вернуть водоснабжение обещают уже к 2 часам дня.

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