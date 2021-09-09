Сотни домов в двух районах Саратова остались без холодной воды

Сегодня, 9 сентября, в двух районах Саратова отключили холодную воду. Это связано с работами «Концессий водоснабжения».
В Кировском районе для ремонта трубопровода на Цветочной, 1 примерно до 6 вечера ограничили водоснабжение в домах с 1-го до 11-й на этой улице, с 3-го по 11-й на Старополянской, а также 40/60, 100 и с 22-го по 38-й на Луговой.
А в Ленинском районе из-за аварии на Блинова, 18 отключили воду по следующим адресам:
- 1-ый пр. Строителей, 10, 12;
- Авиационная, 40, 42, 44;
- Антонова, 8,10,12;
- Блинова, 1, 2, 3, 4, 5;
- Гусельская, 6;
- Гусельский пер., 1, 2, 3, 4; Чкалова, 27;
- Лебедева-Кумача,55;
- Песочная, 1;
- Производственная, 7, 13, 44, 44Б;
- Рижская, 2а, 20, 20а, 20Б, 20в.
- Строителей пр., 20;
- Центральная;
- Черниговская, 31;
Также без воды остались частные дома на улицах: Клещевская, Авиационная, Овражная, Песочная, 2-я Песочная, Черниговская, Гусельская, Квартальная, Восточная, Гомельская, Тележная, Енисейская, Гусельский проезд, Чкалова, Прудная, Промышленная, Репина, Лебедева-Кумача, Рижская, Производственная, Центральная.
По этому отключению вернуть водоснабжение обещают уже к 2 часам дня.
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