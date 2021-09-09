Еще 20 жителей Саратовской области скончались от коронавируса за сутки

Сегодня, 9 сентября, оперштаб опубликовал последние данные по смертности от коронавируса в Саратовской области.

За прошедшие сутки скончались 20 человек: двенадцать женщин и восемь мужчин в возрасте от 46 до 94 лет. Общее количество жертв вируса достигло 2 496 жителей региона.

Напомним, всего коронавирусом заразились 82 991 человек, 241 из них сегодня. Выздоровели с начала эпидемии 76 615 человек, за сутки — 195.

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