Новый противотуберкулезный диспансер в Саратове построят рядом с инфекционной больницей

Строительство нового противотуберкулезного диспансера в Саратове, проект которого одобрил на днях в ходе визита премьер-министр Михаил Мишустин, развернется в Елшанке. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин 9 сентября на встрече с жителями поселка Соколовый.

Володин сообщил, что решение по расположению будущего областного тубдиспансера принято, он будет вынесен дальше от жилых массивов и находиться перед инфекционной больницей, строительство которой сейчас завершается в поселке Елшанка Ленинского района. Об этом, как сказал Володин, уже переговорили с губернатором.

- Люди, которые переживали, что больница будет рядом с жилыми домами, могут быть спокойны. Фактически, два больничных городка будут иметь по ряду направлений общую инфраструктуру, – сказал Володин.

Володин предложил оставшиеся свободные участки от снесенных бараков в Елшанке отдать под строительство жилья на 200 квартир для врачей будущего противотуберкулезного диспансера. Сейчас там уже начинается строительство дома для будущих сотрудников инфекционной больницы.