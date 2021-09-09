В доме на улице Гоголя в Саратове нашли труп с обгоревшими руками и ногами

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Поздно вечером 8 сентября в Саратове на пожаре нашли тело погибшего. Личность установлена – это 63-летний местный житель.

Сигнал о возгорании поступил в МЧС около 22.00 огонь полыхал в квартире на первом этаже дома по улице Гоголя. После ликвидации пожара, огнеборцы обнаружили труп мужчины.

Следователи СУ СКР по Саратовской области установили. Что очаг возгорания находился на кровати, где и обнаружили тело. На погибшем обнаружены следы ожогов в области рук и ног.

Назначено судебно-медицинское исследование в целях установления точной причины смерти мужчины.

По предварительным данным причиной его смерти и пожара стало неосторожное обращение с огнем.