В Саратове неизвестный мужчина умер в ёмкости

Тело мужчины нашли в металлической конструкции Фото: СУ СКР по Саратовской области

На улице Ломоносова днем 8 сентября сотрудники ППС обнаружили тело человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, труп мужчины находился в металлической конструкции (ёмкости) около дома №20.

Следов насильственной смерти на теле при внешнем осмотре не выявлено. Начата проверка для установления точной причины гибели неизвестного. Также устанавливается его личность.

По итогам будет принято процессуальное решение.

Следователи СК проводят проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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