Саратовец нашел своего друга мертвым на диване

Мужчина нашел своего друга мертвым Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ленинском районе Саратова местный житель нашел мертвого приятеля, когда заглянул к нему в гости.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, трагедия произошла в квартире дома на улице Зеркальная.

Трагедия произошла в доме на улице Зеркальная Фото: СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, мужчина днем 8 сентября пришел к 47-летнему другу и увидел, что дверь не заперта. Оказалось, что его приятель лежит на диване, но признаков жизни не подает. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть хозяина.

Последующий осмотр трупа показал, что на груди, животе и лице погибшего имеются травмы. Было назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти.

Начато расследование по итогам которого будет принято процессуальное решение.

Следователи СК начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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