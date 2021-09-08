Следователи проверят обстоятельства гибели ребенка в Балашове

Фото с места трагедии Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи СУ СК по Саратовской области проведут проверку по факту гибели при пожаре в Балашове трехлетнего мальчика, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, вечером 8 сентября около 19:30 загорелся частый дом на улице Коммунистической в Балашове. На момент начала пожара в доме находился трехлетний мальчик. Его мама и 17-летняя сестра в это время были во дворе. Отец семейства отлучился по делам. Увидев дым, идущий из жилища, женщина бросилась в дом, но входная дверь оказалась закрыта. Мать семейства не смогла ее открыть, а также не смогла попасть в дом через окно.

Прибывшие по вызову пожарные обнаружили дома трехлетнего мальчика. Он был мертв. В результате пожара дом выгорел полностью.

Следователь СК осмотрел место происшествия и тело ребенка. Труп малыша не обгорел. По предварительным данным, его смерть наступила в результате отравления дымом.

Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причины возгорания в доме. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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