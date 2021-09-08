Пожар в Балашове унес жизнь трехгодовалого мальчика

фото: ГУ МЧС Саратовской области

Сегодня вечером, 8 сентября, в Балашове произошел пожар, унесший жизнь ребенка. Малышу было три года и семь месяцев.

Трагедия произошла в Балашове по адресу Коммунистическая, 74. В 18:39 в дежурную часть поступил вызов о возгорании в частном доме. Это было деревянное строение, обложенное кирпичом, 6*6.

В результате пожара погиб маленький мальчик. Его 47-летние родители и старшая сестра, ученица 11 класса, доставлены в ЦРБ. У женщины ожоги 25 процентов тела, девочку и мужчину осмотрят врачи.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Известно, что ребенок был в доме один, когда возник пожар, мать с дочерью находились на улице во дворе дома.

В 19.30 пожар был локализован. На место выехали специалисты дознания и испытательной пожарной лаборатории: они установят причину пожара.

фото: ГУ МЧС Саратовской области

Upd: Пожар потушен в 20:00.

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