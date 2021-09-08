Николай Панков о конфликте на Весенней: подписи 19 жильцов могли быть подделаны

Фото: Пара слов

Сегодня, 8 сентября, депутат Госдумы Николай Панков рассказал о том, как посетил проблемный дом № 12А на Весенней в Саратове. Жильцы этого дома давно конфликтуют с управляющей компанией.

- После проверки протокола собрания собственников в доме №12А по Весенней выяснилось, что 19 из 44 давших показания жителей не участвовали в собрании. Их подписи могли быть подделаны. Таким образом, кворум был не достигнут и решение о заключении договора с действующей УК неправомочно. Сейчас идет подготовка судебного иска, чтобы протокол был признан недействительным, и данная организация больше не управляла этим домом, - рассказал парламентарий.

Николай Панков напомнил, что по закону жители имеют право сами выбирать способ управления своими домами. Об этом он пишет в своем Телеграм-канале Пара слов.

- Процесс должен идти полностью в правовом поле. С жителями встречался в субботу. Очень важно, что дело наконец сдвинулось с мертвой точки. Самостоятельно людям труднее добиться справедливости. Важно снова не ошибиться, не попасть под влияние проходимцев и шарлатанов, - добавил депутат Госдумы.

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