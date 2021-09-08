Специалист Саратовского отделения Банка России дал совет, как обезопасить себя от мошенников в интернете

Антон Макеев

Основные правила, которые помогут обезопасить себя от мошенников в интернете напомнил в пресс-центре «КП-Саратов» 8 сентября и.о. начальника отдела платежных систем и расчетов отделения Саратов Волго-Вятского ГУ Банка России Антон Макеев.

Он заметил, что онлайн-шопинг удобен и многими воспринимается как приятное времяпрепровождение, но встретить при этом мошенников можно гораздо чаще, чем в реальной жизни.

Вот несколько советов от представителя Саратовского отделения Волго-Вятского ГУ Банка России:

Пользуйтесь своей собственной техникой, осторожнее с публичными вайфай сетями.

Если потеряли телефон, к которому привязаны банковские карты, сразу блокируйте сим-карту.

Оплачивая покупки в интернете смотрите внимательно адреса сайтов, на которых вы это делаете, на содержимое сайтов – мошенники стараются подделать все, но можно увидеть ошибки в мелочах.

Лучше всего все покупки в интернете совершайте по отдельной карте, на которой храните только то количество денег, которое для этого нужно.

Не соглашайтесь сходу на горячие предложения, супервыгодные акции, которые нужно оплатить прямо сейчас. Не поленитесь проверить эту информацию в официальных источниках, на официальных сайтах.