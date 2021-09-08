Раки довели жителя Пугачева до уголовного дела

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Полицейские в Пугачевском районе отправились на ловлю браконьеров, нарушающих запрет на вылов раков. Уловом правоохранителей стал житель Пугачева, который не дотерпел неделю и на реке Большой Иргиз наловил 744 рака.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Биосфера» задержали 23-летний мужчину с мешками, полными обитателями речного дна. Насчитали ущерб свыше 170 тысяч рублей.

В отношении рыбака возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, что вылов раков на территории Саратовской области запрещен с 16 августа до 14 сентября 2021 года.