Саратовцы перевели телефонным мошенникам более 30 млн рублей

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Более 30 млн рублей перечислили с начала года телефонным мошенникам жители Саратова. Об этом в пресс-центре «КП-Саратов» 8 сентября рассказал капитан полиции Олег Артемов - заместитель начальника отдела уголовного розыска УМВД России по Саратову.

Среди пострадавших большая часть люди трудоспособного возраста, от 30 до 49 лет, которые считают себя грамотными, таких 47% от всех пострадавших.

15% пострадавших - это жители от 50 и старше, еще 10% - молодежь в возрасте от 18 до 20 лет.

Артемов рассказал о новшества, которые используют мошенники.

- Есть новаторство - звонят и представляются сотрудниками правоохранителями органов, что задержан мошенник и надо перевести деньги на безопасный счет или взять кредит, чтобы его изобличить.

Напомни, сотрудники полиции не звонят и не просят участвовать в спецоперациях без письменного заявления.

Часто используют популярные площадки объявлений или «игра на финансовых биржах». С мая женщина в Саратове получала кредиты и переводила на счета в такой «игре» и в результате отдала мошенникам более полумиллиона рублей.

Не отвечайте на звонки неизвестных, а если ответили – не сообщайте никакой информации, о которой вас спрашивают. Перезвоните в свой банк сами, если считаете, что вас пытались обмануть, – рассказал Олег Артемов.