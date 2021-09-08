За сутки еще 21 житель Саратовской области скончался от коронавируса

Сегодня, 8 сентября, оперштаб предоставил новые данные по смертности от коронавируса в Саратовской области.

За прошедшие стуки от коронавируса скончался 21 житель региона: одиннадцать мужчин и десять женщин в возрасте от 56 до 87 лет. Общее количество жертв инфекции достигло 2 476.

Всего COVID-19 заразились 82 750 жителей Саратовской области, 243 из них узнали свой диагноз сегодня. Выздоровели с начала эпидемии 76 420 человек, за сутки — 200.

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