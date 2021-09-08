Еще 243 новых случаев COVID-19 в Саратовской области

Сегодня, 8 сентября, в Саратовской области зарегистрировано 243 новых случаев коронавируса. Всего заразились 82 750 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 76 420 человек, за сутки — 200.

В Саратове 106 новых случаев, Энгельсский район прибавил 41, Балаковский — 19, Балашовский — 13, Вольский — семь, Марксовский, Пугачевский — по шесть, Базарно-Карабулакский, Ершовский, Озинский, Саратовский подтвердили по четыре зараженных, Воскресенский, Калининский, Ртищевский, Татищевский, поселок Светлый имеют по три случая, Дергачевский, Духовницкий, Красноармейский, Краснокутский, Лысогорский, Новоузенский подтвердили по два пациента, Краснопартизанский, Петровский прибавили по одному зараженному.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 9;

- 7-14 лет – 11;

- 15-19 лет – 9;

- 20-29 лет – 20;

- 30-39 лет – 47;

- 40-49 лет – 46;

- 50-59 лет – 37;

- старше 60 – 64.

С пневмонией поступили 93 человека, с признаками ОРВИ — 149, с бессимптомным течением был один пациент. Все заболевшие с установленным источником заражения.

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