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Общество8 сентября 2021 9:30

Володин указал, чем должен заниматься глава района в Саратовской области

Пока этим занимается вместо глав сам Володин
Источник:kp.ru
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В Балтае Саратовской области появился универсальный открытый стадион.

Вячеслав Володин в ходе поездки в регион осмотрел реконструированный стадион в Балтае.

Во время прошлых встреч с Володиным жители рассказали о плачевном состоянии спортивного объекта. Было принято решение о масштабной реконструкции и создании современного стадиона многофункционального типа.

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Здесь появилось футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки, тренажеры, волейбольное и баскетбольное поля, комплекс для воркаута.

- Мы в начале пути. Вот, чем глава должен заниматься: стадионы строить, тротуары, больницы ремонтировать, – заявил Володин.

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