В Заводском районе Саратова задержан нападавший на женщин грабитель

Грабителя из Заводского нашли быстро

В Заводском районе Саратова жертвами уличного грабителя стали местные жительницы. Ущерб оценивается в десятки тысяч рублей.

Местную жительницу, Ольгу на остановке автобуса схватил за горло прохожий, который поинтересовался для начала расписанием автобусов. Сдернув с шеи жертвы золотую цепочку, мужчина сбежал.

Оперативники отработали быстро – подозреваемый был задержан в тот же день. Им оказался 29-летний ранее неоднократно судимый житель Заводского района Саратова.

- Задержан за грабеж. Сорвал цепочку с женщины на проспекте Энтузиастов. Золото сдал в ломбард, деньги пропил, - рассказал задержанный в полиции.

Как выяснилось, в то же утро с 53-летней женщины на улице Пензенской этот же грабитель сорвал цепочку стоимостью 15 тысяч рублей, а чуть позже поступило заявление о грабеже от еще одной жертвы нападения.

Сейчас задержанный арестован, полиция устанавливает его причастность к другим похожим случаям.