Как противостоять дистанционному мошенничеству расскажут в пресс-центре «Комсомольская правда-Саратов»

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8 сентября, в пресс-центре «Комсомольская правда-Саратов» в 14:00 состоится онлайн пресс-конференция на тему «Способы противодействия дистанционному мошенничеству: статистика и советы от специалистов».

В качестве спикеров выступают:

- капитан полиции Олег Владимирович Артемов - заместитель начальника отдела уголовного розыска УМВД России по г. Саратову

- Антон Анатольевич Макеев - и.о. начальника отдела платежных систем и расчетов отделения по Саратовской области Волго-Вятского ГУ Банка России.

Мероприятие проходит по адресу Саратов, ул. Вишневая,10.

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия можно посмотреть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке, а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».

Есть возможность задать вопросы спикеру во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также в Instagram Direct аккуанта «Комсомольская правда» - Саратов @kp_saratov.