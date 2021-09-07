Михаил Мурашко: Вопрос о совместимости прививок от коронавируса и гриппа решится на следующей неделе

Михаил Мурашко в Саратове

Сегодня, 7 сентября, во время рабочей поездки в Саратов глава минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что решение о совместимости вакцин от гриппа и COVID-19 будет принято на следующей неделе.

- Составом специалистов было принято решение о разделении вакцин. Сейчас появились данные о безопасности совместного использования. На этой неделе аналогичной комиссией должно быть вынесено решение, по результатам я проинформирую всех, — заявил глава ведомства.

Напомним, ранее Михаил Мурашко посетил отделение Саратовской городской поликлиники № 9 поселке Елшанка в Ленинском районе Саратова. Там он отметил хорошее техническое оснащение медучреждения, однако обратил внимание на необходимость привлечения дополнительного персонала.

Глава ведомства также отметил, что в статистике заболеваемости коронавирусом произошли некоторые изменения. По последним данным, в группе риска находятся не только пожилые люди, но и молодежь, а также беременные женщины.

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