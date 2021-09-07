Михаил Мурашко указал на дефицит персонала в поликлинике Саратова

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил отделение Саратовской городской поликлиники № 9 поселке Елшанка в Ленинском районе Саратова.

Поликлиника рассчитана на 200 взрослых и 100 детских посещений.

Михаил Мурашко отметил, что в условиях эпидемии коронавируса, нельзя забывать про оказание медицинской помощи пациентам с другими нозологиями и хроническими заболеваниями.

- Здесь хорошая материально - техническая база и оборудование. Просторные помещения, есть все препараты и вакцины, работают информационные системы, — отметил глава федерального ведомства.

Однако Михаил Мурашко нашел время и для того, чтобы отметить вопросы, нуждающиеся в рассмотрении.

- Необходимо привлечение, в том числе и немедицинского персонала для заполнения документов. Есть дефицит врачебного состава, нужны молодые врачи. Необходимо формировать убеждать пациентов соблюдать те или иные рекомендации. Нужно объяснять людям. Есть немало так называемых, «молчащих пациентов», которые не обращаются к медикам до последнего. Наша задача привлечь, в том числе и страховые кампании для приглашения патентов для осмотров, в том числе и профилактических», — подчеркнул министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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