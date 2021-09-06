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Политика6 сентября 2021 16:54

Мишустин и Мурашко посетят Саратов: в программе технопарк и стройплощадка инфекционного центра

Наталия Калинина
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Официально подтвердилась информация об официальном визите в Саратов премьер-министра Михаила Мишустина, министра здравоохранения России Михаила Мурашко и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Федеральные чиновники осмотрят территорию строящегося инфекционного центра и технопарка. Помимо них возможны и другие точки маршрута: в конце августа на Всероссийском форуме о жилье и городской среде премьер-министр Мишустин проявил интерес к саратовскому стенду.

Михаила Мишустина заинтересовали проекты реконструкции набережных Саратова и Энгельса.

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