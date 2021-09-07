Мишустин о строительстве противотуберкулезного диспансера в Саратове: Без сомнения мы этот проект поддержим

Михаил Мишустин поддержал строительство нового противотуберкулезного диспансера в Саратове

С рабочей поездкой 7 сентября в Саратов прибыл председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он посетил строящуюся областную инфекционную больницу, рассчитанную на 400 мест. В посещении объектов принимал участие председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Михаил Мишустин заметил, что больница входит в «санитарный щит страны», который создается по инициативе Президента России, и что Саратовская область – кузница высококвалифицированных врачей, поинтересовался как готовятся медицинские кадры к работе в новой инфекционной больнице.

В свою очередь Вячеслав Володин отметил, что для инфекционной больницы будет построено жилье для медицинских работников. Около 20% сотрудников смогут жить и работать неподалеку от больницы.

Мишустин побывал в новой инфекционной больнице Саратова

Обсудили планы по строительству областного противотуберкулезного диспансера. Сейчас в регионе противотуберкулезные учреждения располагаются в приспособленных зданиях, в связи с чем в них невозможно разместить все необходимые структурные подразделения. Нынешняя действующая больница находится в центре Саратова. По всем нормам такие больницы должны находиться за пределами города.

- Без сомнения мы этот проект поддержим, в следующем году надо начинать, – сказал Мишустин.

- Ваше решение снимает все проблемы – мы из города выносим больницу, получаем высокотехнологичное медицинское учреждение. И сохраняем историческое здание – дом губернатора Столыпина в городе, – отметил Володин.

В новой противотуберкулезной больнице предусмотрены различные отделения, в том числе для детей. Отделения диспансера будут оснащены самым современным медицинским оборудованием. По сути, будет создан многофункциональный фтизиатрический центр Саратовской области.