Как Раскольников, но не старушку: Житель Саратова вскрывал магазины и сейфы в Энгельсе топором

В Энгельсе от владельцев магазинов в полицию поступили сразу три заявления о кражах со взломом.

Подозреваемый попал в объектив камер видеонаблюдения, установленных в торговых залах.

Мужчина отжимал двери магазинов, собирал продукцию в пакеты.

В магазине электроинструментов его добычей стали углошлифовальная машина, автоматическая мойка, три электрические пилы, а также 186 тысяч наличными из сейфа, который он вскрыл топором. Из магазина электроники взломщик похитил ноутбук и 80 тысяч рублей наличными из кассы. В магазине сантехники он взял себе три смесителя и деньги из кассы. Сумма ущерба там составила около 11 тысяч рублей.

Подозреваемый в совершении преступлений был установлен и задержан сотрудниками уголовного розыска при поддержке бойцов Росгвардии. Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний саратовец.

Все уголовные дела соединены в одно производство, взломщик заключен под стражу.