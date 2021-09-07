От коронавируса в Саратовской области умерли 17 человек за сутки

Данные Оперштаба

За прошедшие сутки стало известно о смертности ее 17 человек от коронавируса. Сегодня, 7 сентября, оперштаб предоставил новые данные по смертности от COVID-19 в Саратовской области.

За прошедшие сутки скончались 17 человек: четырнадцать женщин и трое мужчин в возрасте от 42 до 95 лет. Общее количество жертв инфекции достигло 2 455 человек.

Напомним, всего коронавирусом заразились 82 507 человек, 238 из них узнали свой диагноз сегодня. Выздоровели с начала эпидемии 76 220 человек, за сутки — 145.

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