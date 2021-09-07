Еще 238 новых случаев коронавируса за сутки обнаружено в Саратовской области

Сегодня, 7 сентября, в Саратовской области подтверждено 238 новых случаев коронавируса, о чем информирует оперштаб. Всего COVID-19 заразились 82 507 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 76 220 человек, за сутки — 145.

Саратов прибавил 105 случаев, Энгельсский район — 36, Балаковский — 14, Балашовский — 11, Ершовский подтвердил шесть, Вольский, Пугачевский имеют по пять, Калининский, Озинский, Ртищевский подтверждают по четыре, Лысогорский, Марксовский, Саратовский, Хвалынский прибавили по три инфицированных, Базарно-Карабулакский, Духовницкий, Ивантеевский, Красноармейский, Краснопартизанский, Новоузенский, Питерский, Самойловский, Татищевский, Федоровский имеют по два зараженных, Алгайский, Аркадакский, Аткарский, Воскресенский, Дергачевский, Краснокутский, Новобурасский, Перелюбский, Петровский, Советский, Турковский, п.Светлый отмечают по одному новому случаю.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 10;

- 7-14 лет – 22;

- 15-19 лет – 17;

- 20-29 лет – 19;

- 30-39 лет – 40;

- 40-49 лет – 43;

- 50-59 лет – 22;

- старше 60 – 65.

С пневмонией поступили 79 человек, с признаками ОРВИ — 156, с бессимптомным течением — 3. Все заболевшие с установленным источником заражения.

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