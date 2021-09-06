Михаил Мишустин 7 сентября посетит Саратов и встретится с Валерием Радаевым

7 сентября Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки посетит Саратов, об этом только что проинформировало федеральное правительство.
Председатель правительства запланировал посещение объектов социальной, транспортной и производственной сфер.
Также премьер-министр встретится с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым.
Напомним, ранее стало известно, что вместе с Мишустиным Саратов посетят министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр промышленности и торговли Денис Мантурова.
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