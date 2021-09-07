После забастовки работников почты в Энгельсе в УФПС рассказали о росте зарплат

В ответ на сообщения об «итальянской забастовке» работников «Почты России» в Энгельсе в УФПС по Саратовской области рассказали о повышении зарплат работникам и различных дополнительных льготах.

В УФПС отметили, что «сотрудники энгельсских почтовых отделений в тот же день вернулись к работе в штатном режиме».

Все клиенты своевременно получают все пенсии и социальные выплаты.

- Почта последовательно работает над улучшением условий труда. В этом году мы повысили минимальный размер оклада в компании. В результате заработная плата сотрудников, которых коснется программа, увеличится в среднем на 10%. Изменение затронет 138 тыс. сотрудников, в том числе – 3,9 тыс. человек в Саратовской области, сообщили в УФПС.

Там также подчеркнули, что процент увеличения заработной платы работников основного производства варьируется от 3% и выше и в среднем по стране составил 20%.

- Кроме того, как социально ответственный работодатель Почта России предоставляет сотрудником различные дополнительные льготы. Речь идет о добровольном медицинском страховании, страховании от болезней и несчастных случаев, компенсации стоимости санаторно-курортного лечения, организации спортивных соревнований и т.п. Для сотрудников, вышедших на пенсию, компания реализует программу негосударственного пенсионного обеспечения, — говорится в комментарии «Почты России».

Напомним, вчера сотрудники «Почты России» в Энгельсском и Ровенском районах Саратовской области объявили «итальянскую забастовку». Персонал требовал повышения зарплат и улучшения условий труда.

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