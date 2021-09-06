Сотрудники почты Саратова объявили забастовку из-за низких зарплат

Сегодня, 6 сентября, несколько отделений Почты-Саратов прекратили работу в связи с так называемой «итальянской забастовкой» сотрудников, состоящих в профсоюзе. Забастовку планируют продолжать неделю, до 13 сентября.

По словам действующих сотрудников почты, прекратили работу отделения в Ровенском и Энгельсском районах. Персонал требует в первую очередь повышения зарплаты: Энгельсе у почтальонов она составляет 10 320 рублей, а у операторов – 13 200 рублей.

Сотрудники почты также недовольны условиями труда и требуют обеспечить их новой формой, мебелью и другими необходимыми вещами.

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