В Саратове поиски 75-летнего пенсионера без памяти увенчались успехом

Фото: "Лиза Алерт Саратов"
Благополучно вернулся домой пропавший ранее житель Ленинского района Саратова. Пенсионера искази около суток.
Как сообщают волонтеры саратовского отделения «Лиза Алерт», найден живым 75-летний Амрахов Музаффар Рафи-Оглы. Его искали около суток, с 5 сентября 2021 года.
Волонтеры «Лиза Алерт» благодарят всех участников поиска и просят снять репосты, а также выражают отдельную благодарность Ксюше и Жене за печать ориентировок.
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