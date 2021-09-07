В Саратове поиски 75-летнего пенсионера без памяти увенчались успехом

Фото: "Лиза Алерт Саратов"

Благополучно вернулся домой пропавший ранее житель Ленинского района Саратова. Пенсионера искази около суток.

Как сообщают волонтеры саратовского отделения «Лиза Алерт», найден живым 75-летний Амрахов Музаффар Рафи-Оглы. Его искали около суток, с 5 сентября 2021 года.

Волонтеры «Лиза Алерт» благодарят всех участников поиска и просят снять репосты, а также выражают отдельную благодарность Ксюше и Жене за печать ориентировок.

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