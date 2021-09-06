Волонтеры Саратова ищут 75-летнего пенсионера без памяти

Фото: "Лиза Алерт" Саратов

Сегодня, 6 сентября, волонтеры «Лиза Алерт» сообщили о том, что в Саратове ведутся поиски пропавшего пенсионера.

Пропал 75-летний Музаффар Амрахов Рафи-Оглы, проживающий в Ленинском районе. Его ищут со вчерашнего дня. Возможно, мужчина потерял память.

Рост пропавшего составляет 170 сантиметров, он полного телосложения, имеет серые короткие волосы и карие глаза. В день исчезновения на нем были синяя олимпийка с белыми лампасами, бордовая рубашка с длинным рукавом, синее трико с белыми лампасами, черные кроссовки.

Саратовское отделение «Лиза Алерт» приглашает неравнодушных граждан поучаствовать в поисках. С собой нужно иметь медицинскую маску.

Координатор поисков Юля Скаут, по всем вопросам можно обращаться по телефону 8 905 385 02 65 инфорг Люсьен.

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