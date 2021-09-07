Пока одни саратовцы страдают из-за разбитого асфальта – другие его продают

Фото: osokolskaya

В социальных сетях жители Саратова активно обсуждают продажу б/у асфальта и делятся другими переживаниями по вопросам благоустройства.

Несмотря на всеобщее недовольство перекопанными улицами, нашлись и те, кто обратил неудобство себе на пользу. В паблике Саратов онлайн ВКонтакте пользователь с именем Лев Кагальский рассказывает о том, как горожане продают оставшийся после работ по благоустройству асфальт в качестве стройматериала.

Фото: Саратов онлайн

- Да, да, это уже затянувшийся ремонт тротуара на улице Кутякова... И по-саратовски предприимчивые граждане..., – пишет Лев, комментируя размещенное на Avito объявление. В конкретно этом случае цена не указана, однако в аналогичных объявлениях она колеблется в районе тысячи рублей за кубометр асфальтной крошки.

Торговля асфальтом на Avito

К сожалению, далеко не все жители могут найти в постоянном дорожном ремонте положительные стороны. На своей странице в Инстаграм эксперт НТС РФ в области ландшафтной архитектуры, градостроительства и СП наследия Ольга Сокольская негодует по поводу ремонта тротуаров примерно в том же районе, где продают битый асфальт.

- Что изменилось на ул. Чапаева (квартал от Кутякова до Гоголя)? Насыпали песок, а траншея как была, так и осталась. Прошло два месяца! На перекрестке Кутякова и Чапаева невозможно ходить. Когда завершатся работы? Где комфортная среда? Почему не сделаны настилы или места обхода проблемных участков? Ведь это дорога в школу, детский сад..., - вопрошает Ольга и вопросы ее остаются риторическими.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.