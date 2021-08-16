Администрация Ленинского района проверит убитые коммунальными котлованами тротуары

Администрация Ленинского района Саратова отреагировала на публикацию «КП-Саратов» о многочисленных коммунальных раскопках.

Напомним, читатель прислал в редакцию видео, на котором запечатлел множество котлованов и не заделанных после ремонта участков дороги на Вишневой, Тверской, Технической и Деловой.

Чиновники пишут:

- Администрацией района будет проверено нарушены ли сроки благоустройства территории, в случае нарушения ресурсоснабжающая организация будет вызвана для составления протокола об административном правонарушении. Также организации будет указано на необходимость восстановления покрытия в кратчайшие сроки после завершения ремонтных работ.

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