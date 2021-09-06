Бомбы замедленного действия на улицах Саратова: мэрия пообещала разобраться

Троллейбусы Саратова находятся в плачевном состоянии
Сегодня, 6 сентября, мэрия Саратова прокомментировала публикацию КП-Саратов о многочисленных нарушениях, с которыми троллейбусы выезжают на улицы Саратова.
- По приведенной информации будет проведено служебное разбирательство. Более подробная информация будет предоставлена по его результатам, — сообщает городская администрация.
Таким образом, можно утверждать, что КП-Саратов удалось привлечь внимание к жизненно важной проблеме: троллейбусы с трещинами на колесах, которые были замечены на улицах города, напрямую угрожали жизни и здоровью граждан.
Напомним, помимо ситуации с колесами, у саратовских троллейбусов было отмечено множество иных нарушений: битые стекла, проржавевшие стенки, нарушения ПДД.
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