В Саратовской области выплаты в 10 тыс. рублей получили более 92% пенсионеров

В Саратовской области более 667 тысяч пенсионеров уже получили единовременные выплаты в 10 тысяч рублей. Это порядка 92% от всех, кому адресованы деньги, согласно указу Президента РФ.

В Саратовской области на эту поддержку могут рассчитывать почти 722 тысячи пенсионеров, сообщает региональное отделение ПФР.

Средства начали переводить со 2 сентября. Первыми их получили те, кому начисления приходят на банковскую карту.

Единовременные социальные выплаты не будут учитываться в доходе семьи и не повлияют на предоставление других мер поддержки.

Как считает председатель саратовского реготделения «Союз пенсионеров России» Сергей Ковшов, выплата позволит обеспечить в этом году разовый рост реальных пенсий примерно на 5–5,5%.

- Если денежную выплату разделить на 12 месяцев и выдать ее с января этого года, то получится, что каждый месяц пенсионер получит дополнительно к своей обычной пенсии примерно по 833 руб. Это решение позволит поддержать доходы более 43 миллионов граждан, получающих пенсию. Принятое решение – реальная помощь отдельной категории граждан, доходы которой напрямую зависят от государства. Полученные средства пенсионеры на свое усмотрение смогут направить на первоочередные нужды – продукты питания, лекарственные средства, оплату услуг ЖКХ, - сказал Ковшов.