Чиновники разберутся с самовольным балконом на саратовском объекте культурного наследия

Фото выложили в сеть
Саратовское управление по охране объектов культурного наследия разберется с самовольным балконом. Чиновники отреагировали на публикацию «Комсомолки».
Напомним, намедни в соцсеть выложили фото «Вдовьего дома» на Мичурина, 96. Местный житель там делает себе балкон, что запрещено охранным законодательством.
- В настоящее время информация передана в отдел контроля и надзора управления для проведения контрольных мероприятий на объекте культурного наследия, - пишут чиновники.
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