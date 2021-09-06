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Общество6 сентября 2021 13:54

Чиновники разберутся с самовольным балконом на саратовском объекте культурного наследия

Власти отреагировали на публикацию «КП-Саратов»
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Фото выложили в сеть

Фото выложили в сеть

Саратовское управление по охране объектов культурного наследия разберется с самовольным балконом. Чиновники отреагировали на публикацию «Комсомолки».

Напомним, намедни в соцсеть выложили фото «Вдовьего дома» на Мичурина, 96. Местный житель там делает себе балкон, что запрещено охранным законодательством.

- В настоящее время информация передана в отдел контроля и надзора управления для проведения контрольных мероприятий на объекте культурного наследия, - пишут чиновники.

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