Чиновники разберутся с самовольным балконом на саратовском объекте культурного наследия

Фото выложили в сеть

Саратовское управление по охране объектов культурного наследия разберется с самовольным балконом. Чиновники отреагировали на публикацию «Комсомолки».

Напомним, намедни в соцсеть выложили фото «Вдовьего дома» на Мичурина, 96. Местный житель там делает себе балкон, что запрещено охранным законодательством.

- В настоящее время информация передана в отдел контроля и надзора управления для проведения контрольных мероприятий на объекте культурного наследия, - пишут чиновники.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.