В центре Саратова самовольно приделывают балкон к объекту культурного наследия

Фото выложили в сеть
Сегодня, 3 сентября, в одном из саратовских сообществ в соцсети пользователь Роман Цибизов опубликовал фото «ремонта» в здании, признанном объектом культурного наследия Саратовской области.
Речь идет о расположенном по адресу Мичурина, 96 «Серафимовском вдовьем доме». Дом был построен в 1904 году.
На снимке видно, как кто-то самовольно делает себе балкон или лоджию. Автор поста уточняет, что используется при этом профлист.
Комментаторы поддержали негативный настрой горожанина и отметили, что зданию и так надстроили два этажа из кирпича, чем испортили внешний вид.
Напомним, в Саратове к архитектурному самоволию относятся спокойно. Так, надстройка третьего этажа в «Доме Блюм» была признана чиновниками законной.
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