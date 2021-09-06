Коронавирусом в Саратовской области за сутки заразились 239 человек

За прошедший день в Саратовской области нашли 239 новых случаев коронавируса. Всего на 6 сентября в регионе заразились 82 269 человек.

Выписали с начала пандемии 76 075 пациентов, за сутки – 151.

В Саратове нашли 107 новых случаев, в Энгельсском районе – 37, а в Балаковском – 15.

Среди заболевших семеро детей до шести лет, девять – от семи до 14, пятеро подростков 15-19-ти и 75 человек старше 60 лет.

Пневмонию выявили у 88 пациентов, бессимптомно переносят COVID-19 двое саратовцев.

Напомним, первый замминистра Саратовской области Станислав Шувалов объяснил расхождения в федеральной и региональной статистике по коронавирусу.

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