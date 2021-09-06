Станислав Шувалов разъяснил путаницу с числом умерших от коронавируса в Саратовской области

Станислав Шувалов

Путаницу с цифрами умерших от коронавируса в Саратовской области, которая произошла на федеральном портале СтопКоронавирус.РФ, пояснил сегодня первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.

Он отметил. Что из-за технической ошибки накануне федеральный сайт оповестил об одном погибшем от коронавируса. На самом деле, и эти данные вчера распространил региональный оперштаб, количество умерших в ковидгоспиталях за субботу было больше – 21 человек.

Кроме того, Шувалов озвучил данные и по итогам минувшего воскресенья. За сутки умер еще 21 пациент и общее число погибших с начал пандемии на утро 6 сентября составило 2438 человек.

По данным Шувалова, за воскресенье еще 239 человек заразились, в стационарах коронавирусных больниц региона находится 3048 пациентов.