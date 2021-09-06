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Общество6 сентября 2021 8:58

Саратовские чиновники наказали «Т Плюс» закрыть люки в центре города

Администрация Кировского района отреагировала на публикацию «КП-Саратов»
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Фото выложили в сеть

Фото выложили в сеть

Администрация Кировского района Саратова отреагировала на публикацию «КП-Саратов» об открытых люках.

Напомним, опасный участок дороги расположен на Чапаева, между Посадского и Большой Горной. Там сняты крышки с четырех колодцев.

Чиновники пишут, что неустановленные лица похитили крышки. Информацию об этом передали в «Т Плюс». Энергетики должны будут заменить их.

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