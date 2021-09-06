Спасатели под Саратовом нашли потерявшегося в протоках рыбака

Рыбак заплыл так далеко, что потерялся Фото: Саратовская областная служба спасения

Незадачливый рыбак под Саратовом поздно вечером в воскресенье поднял на ноги специалистов областной службы спасения.

На пульт оперативного дежурного областной службы спасения в 23.30 в минувшее воскресенье поступило сообщение, о потерявшемся рыбаке.

Оказалось, в Воскресенском районе у села Усовка мужчина на лодке заблудился в волжских протоках.

Прибывшие на место специалисты областной службы спасения обнаружили заблудившегося мужчину и эвакуировали на берег.

От медицинской помощи потеряшка отказался.