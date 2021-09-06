В Саратовской области понедельник будет не жарким

В Саратовской области в понедельник 6 сентября ожидается погода более характерная для середины осени.

При переменной облачности в первой половине дня местами по региону ожидаются небольшие дожди.

Также местами возможен туман с видимостью 500-1000 метров. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура днем также далека от обычных значений начала сентября. После ночных заморозков до -2°, днём будет немного теплее +11...+16°, впрочем, в Левобережье кое-где до +21°.

В Саратове днем +15...+16°, без осадков.