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Происшествия5 сентября 2021 15:00

Обгоревший мальчик пытался разжечь костер на недостроенном доме в Саратове

Для розжига он с другом использовал неизвестную жидкость
Источник:kp.ru
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Полиция в Саратове проводит проверку после несчастного случая, когда 3 сентября на ребенке загорелась одежда.

Напомним, 12-летний мальчик, проживающий в доме на улице Новоузенская, днем был госпитализирован в областной ожоговый центр. Он серьезно пострадал – ожоги третей степени на 20% тела.

Как уточнили в ГУ МВД по Саратовской области, пока известно, что около 16.00 мальчик с другом залезли в недостроенное здание на улице Чернышевского. На территории брошенной стройки они решили развести костер, при этом использовали жидкость неизвестного состава.

- Подросток и его семья на профилактических учётах в органах системы профилактики ранее не состояли. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в главке.