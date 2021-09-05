Обгоревший мальчик пытался разжечь костер на недостроенном доме в Саратове

Полиция в Саратове проводит проверку после несчастного случая, когда 3 сентября на ребенке загорелась одежда.

Напомним, 12-летний мальчик, проживающий в доме на улице Новоузенская, днем был госпитализирован в областной ожоговый центр. Он серьезно пострадал – ожоги третей степени на 20% тела.

Как уточнили в ГУ МВД по Саратовской области, пока известно, что около 16.00 мальчик с другом залезли в недостроенное здание на улице Чернышевского. На территории брошенной стройки они решили развести костер, при этом использовали жидкость неизвестного состава.

- Подросток и его семья на профилактических учётах в органах системы профилактики ранее не состояли. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в главке.