Ответственность за сохранность домов - памятников культурного наследия должна взять на себя власть

На встрече председателя Госдумы со старшими домов в Саратове был поднят вопрос реставрации жилых зданий, которые являются объектами историко-культурного наследия.

- Перекладывать ответственность за сохранность домов-памятников на плечи жильцов неправильно - заявил Вячеслав Володин.

Он рассказал, что сейчас этот вопрос прорабатывается. Сами собственники не в состоянии выполнить требования по сохранности этих объектов.

- Государство, область, город должны нести ответственность за сохранность таких домов, – считает Володин.

Володин предложил провести отдельную встречу со старшими городских домов-памятников.