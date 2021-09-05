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Политика5 сентября 2021 14:22

Ответственность за сохранность домов - памятников культурного наследия должна взять на себя власть

Об этом на встрече в Саратове заявил Вячеслав Володин
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Володин на встрече со старшими домов в Саратове

На встрече председателя Госдумы со старшими домов в Саратове был поднят вопрос реставрации жилых зданий, которые являются объектами историко-культурного наследия.

- Перекладывать ответственность за сохранность домов-памятников на плечи жильцов неправильно - заявил Вячеслав Володин.

Он рассказал, что сейчас этот вопрос прорабатывается. Сами собственники не в состоянии выполнить требования по сохранности этих объектов.

- Государство, область, город должны нести ответственность за сохранность таких домов, – считает Володин.

Володин предложил провести отдельную встречу со старшими городских домов-памятников.