Саратовские спортсмены выиграли две медали в предпоследний день Паралимпиады в Токио

В предпоследний день Паралимпиады в Токио спортсмены из Саратовской области завоевали две бронзовые медали.

Заслуженный мастер спорта России, спортсмен областного центра спортивной подготовки, воспитанник спортшколы олимпийского резерва «Надежда Губернии» Сергей Малышев выиграл бронзу в пулевой стрельбе с дистанции 50 метров. Тренирует сортосмена Марина Моисеева.

Спортсмена ДЮСАШ «РиФ» Сергей Сафин в составе в сборной страны по бочча стал призером Паралимпиады, выиграв матч за бронзу. При этом российская команда впервые принимала участие в этом виде спорта. Тренирует Сергея Сафина тренер-преподаватель высшей квалификационной категории Алексей Мухортов.