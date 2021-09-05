Коронавирусом за сутки в Саратовской области заразились 235 человек

На утро 5 сентября в Саратовской области зарегистрировано 235 новых случаев коронавируса.

Больше всего в областном центре - 101 случай, в Энгельсском районе заразились 32 человека, в Балаковском - 13, в Балашовском - 11.

Среди новых больных 11 детей в возрасте до 14 лет и 105 человек старше 60 лет. У большинства больных диагностированы признаки ОРВИ, у 89 - пневмония.

На сегодняшний день с начала пандемии общее количество заболевших COVID-19 в Саратовской области достигло 82 030 человек.

Выздоровели с начала эпидемии 75 924 человека, за минувшие сутки — 142.