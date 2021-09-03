Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 сентября 2021 15:14

В Саратовскую область поступит 67 новых школьных автобусов

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Согласно опубликованному Распоряжению Правительства РФ от 31 августа 2021 года №2403-р в Саратовскую область поступит 67 новых школьных автобусов.

Всего, согласно информации на официальном сайте Правительства РФ, в ближайшее время в регионы поступит более 4 тыс. школьных автобусов. Распоряжение об их распределении по субъектам подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

В июле на закупку школьных автобусов из резервного фонда было выделено почти 10 млрд рублей. Большинство автобусов будет направлено в сельские районы.

Поручение правительству по закупке 4 тысяч новых автобусов российского производства для школ ежегодно ранее дал президент Владимир Путин.

Поставку новых автобусов в регионы обеспечит Минпромторг.