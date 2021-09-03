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Согласно опубликованному Распоряжению Правительства РФ от 31 августа 2021 года №2403-р в Саратовскую область поступит 67 новых школьных автобусов.

Всего, согласно информации на официальном сайте Правительства РФ, в ближайшее время в регионы поступит более 4 тыс. школьных автобусов. Распоряжение об их распределении по субъектам подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

В июле на закупку школьных автобусов из резервного фонда было выделено почти 10 млрд рублей. Большинство автобусов будет направлено в сельские районы.

Поручение правительству по закупке 4 тысяч новых автобусов российского производства для школ ежегодно ранее дал президент Владимир Путин.

Поставку новых автобусов в регионы обеспечит Минпромторг.