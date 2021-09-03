В Саратовской области продлены ограничения по коронавирусу

Роман Бусаргин

В Саратовской области правительством принято решение продлить антиковидные ограничения по 18 сентября включительно. Об этом сообщил председатель правительства Роман Бусаргин.

Решение принято на основании предписания главного санитарного врача по Саратовской области.

Фактически это значит. что организации общепита должны быть закрыты для посетителей с 23.00 вечера до 6.00 утра, кроме обслуживания на вынос и доставки заказов.

По ночам могут разрешено работать только кафе на территории аэропорта, ж/д вокзала, автозаправочных станций, автовокзала и придорожным кафе.

По-прежнему остается под запретом проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке и других предприятиях.

Временно приостановлено бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей и подростков в гостиницах и иных заведениях для участия в мероприятиях. Ограничения не касаются организаций отдыха и оздоровления детей.

- Дорогие земляки, продление антиковидных мер необходимо исключительно для того, чтобы как можно скорее преодолеть угрозу COVID-19. Постарайтесь отказаться от посещения массовых мероприятий, берегите себя и своих близких, - заявил Бусаргин.