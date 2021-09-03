В Балаковском районе мужчине привязали к ногам колесо от машины и утопили

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Тело утопленника в 5 км от села Подсосенки Балаковского района нашли 1 сентября. Труп 42-летнего мужчины вытащили из оросительного канала. У следователей регионального СУ СКР не возникло сомнений в том, что смерть носит криминальный характер – к ногам утопленника было привязано автомобильное колесо, кроме того, на голове имелись следы от ударов.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, смерть мужчины наступила в результате утопления.

За дело взялись специалисты регионального СУ СКР из отдела по расследованию особо важных дел.

Уже сегодня стало известно, что по подозрению в совершении этого убийства задержаны трое местных жителей 30, 37 и 40 лет. В настоящее время с ними проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном группой по предварительному сговору.