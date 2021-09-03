Участок пешеходной зоны на Рахова до Московской планируют благоустроить к 1 декабря

В Саратове ищут подрядчика на ремонт участка пешеходной зоны на Рахова до улицы Московской. Соответствующая заявка размещена на госзакупках.

Администрация Кировского района Саратова выступила заказчиком на продолжение работ по благоустройству пешеходной зоны на Рахова. Источником финансирования служит бюджет Саратова. Заявки на торги принимаются до 10 сентября; аукцион состоится 13 сентября.

Начальная цена контракта составляет 50 миллионов 104 тысяч рублей. В проект включены два участка – от Большой Казачьей до Московской и от Вавилова до Большой Казачьей.

В перечень работ включены установка урн, создание дрожек, замена скамеек и опилка мертвых ветвей у деревьев.

Объект должен быть сдан до 1 декабря текущего года.

Напомним, ранее о необходимости благоустройства и продления пешеходной зоны высказывался Вячеслав Володин во время посещения Саратова с рабочим визитом.

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