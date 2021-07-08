Володин предложил мэру Саратова проверить удобства пешеходной зоны на себе и своей семье

Вячеслав Володин во время рабочей поездки в Саратов обратил внимание местных властей на несколько объектов, которых не хватает на протяжении восьмикилометрового пешеходного кольца. Напомним, создание пешеходной зоны планируют закончить в этом году.

- Мы в этом году закончим восьмикилометровую пешеходную зону, она будет местом притяжения. Но там нет нескольких составляющих, которые должны быть, Михаил Александрович. Говорил вам: там на восемь километров один туалет. Возьмите жену, возьмите детей и пройдитесь, оттестируете всю эту пешеходную зону. Потому что, где маленький ребенок, должна быть женская комната: перепеленать там. Туалетов должно как минимум четыре быть на протяжении этой восьмикилометровой зоны, — предложил Володин.

Жители не раз обращались с проблемой нехватки на этом отрезке общественных туалетов. Также на пешеходном кольце Володин предложил создать больше детских и спортивных площадок.

- Вы молодец, открыли территорию рядом с «Детским миром». Поставьте там самую современную детскую площадку, вот на этом пятаке. Супер будет. Посмотрите все то, что ближе к набережной, поставьте спортивные площадки. Кто мешает? Город-то приобретет другой облик. Вот об этом речь идет, — поучил мэра спикер Госдумы.